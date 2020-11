L’Istituto Germani lancia il corso “Spionaggio e controspionaggio economico e scientifico-tecnologico: il ruolo dei servizi d’intelligence nella guerra economica globale”.

Il corso è composto da 13 video-lezioni, fruibili in qualsiasi momento dagli iscritti, svolte da autorevoli esperti italiani e stranieri, e da tre webinars che si svolgeranno il 2,3,e 4 dicembre dalle ore 16 alle 18 (la registrazione dei webinars sarà disponibile successivamente per chi desidera riascoltarli o non ha potuto partecipare in diretta).

Il corso comprende la discussione di casi-studio, interventi di esperti con esperienza operativa nei servizi d’intelligence, e un archivio digitale di documentazione sul tema del corso.



Come di consueto i relatori sono di altissimo profilo:

Paolo Costantini, generale della riserva della Guardia di Finanza, già funzionario dei Servizi di intelligence e sicurezza italiani, è amministratore delegato di Rotas Consulting – A Legal Intelligence Firm.

Paolo Salvatori già direttore della Divisione Controproliferazione e della Divisione Controterrorismo dell’AISE, scrittore e docente in materia di intelligence, sicurezza nazionale e internazionale

Julian Richards, direttore del Centre for Security and Intelligence Studies dell’Università di Buckingham [Regno Unito]; ha lavorato per circa 20 anni nel comparto intelligence e sicurezza del Governo britannico. (Video-lezione in inglese)

Kevin Riehle, professore associato presso la National Intelligence University, Bethesda, MD (USA), è stato counterintelligence analyst per il governo USA. (Video-lezione in inglese)

Giulio Terzi di Sant’Agata, Presidente del Comitato Globale per lo Stato di Diritto “Marco Pannella”, già Ministro degli Esteri.

François Géré, Presidente dell’Institut Français d’Analyse Stratégique (Parigi).

Nicholas Eftimiades, Assistant Teaching Professor presso l’Università Penn State Harrisburg (USA), ha ricoperto diversi incarichi nel governo USA , tra cui technical operations officer della CIA e senior intelligence officer della DIA (Defense Intelligence Agency). (Video-lezione in inglese)

Luca Mainoldi, studioso di sistemi d’intelligence e di geopolitica, è consigliere editoriale di Limes. Rivista Italiana di Geopolitica.

Michele Colajanni, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Boris Giannetto, Banca d’Italia, Supervisione Mercati e Sistema dei Pagamenti; è stato referente per la comunicazione su cyber threat intelligence nel CERT e ha lavorato presso l’UIF.

Massimo Graziani, Ufficiale dell’esercito in congedo, Security Manager e CEO, Soluzione PA, srl.

Davide Centurioni, CEO, Emissarius Investigazioni Private.

Massimo Amorosi, docente universitario presso la Luiss-Guido Carli, già consulente per il MAECI sulla non-proliferazione CBRN e la biosicurezza.







Il programma del corso può essere scaricato al seguente link:

fondazionegermani.org/wp-content/uploads/2020/10/corsoFINALEok.pdf