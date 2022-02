Questo il comunicato con la dichiarazione dei capi di Stato e di governo della NATO hanno concordato nel vertice di venerdì in relazione all'attacco della Russia all'Ucraina.

Ci siamo incontrati oggi per discutere della più grave minaccia alla sicurezza euro-atlantica degli ultimi decenni. Condanniamo con la massima fermezza l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, consentita dalla Bielorussia. Chiediamo alla Russia di cessare immediatamente il suo assalto militare, di ritirare tutte le sue forze dall'Ucraina e di tornare indietro dal percorso di aggressione che ha scelto. Questo attacco pianificato da tempo contro l'Ucraina, un paese indipendente, pacifico e democratico, è brutale, del tutto immotivato e ingiustificato. Deploriamo la tragica perdita di vite umane, l'enorme sofferenza umana e la distruzione causate dalle azioni della Russia. La pace nel continente europeo è stata fondamentalmente infranta. Il mondo riterrà la Russia, così come la Bielorussia, responsabili delle loro azioni. Chiediamo a tutti gli stati di condannare senza riserve questo attacco irragionevole.

La Russia ha la piena responsabilità di questo conflitto. Ha rifiutato il percorso della diplomazia e del dialogo più volte offertogli dalla NATO e dagli Alleati. Ha sostanzialmente violato il diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite. Le azioni della Russia sono anche un flagrante rifiuto dei principi sanciti dall'Atto istitutivo NATO-Russia: è la Russia che si è allontanata dai suoi impegni ai sensi dell'Atto. La decisione del presidente Putin di attaccare l'Ucraina è un terribile errore strategico, per il quale la Russia pagherà un caro prezzo, sia economicamente che politicamente, negli anni a venire. Sanzioni massicce e senza precedenti sono già state imposte alla Russia. La NATO continuerà a coordinarsi strettamente con le parti interessate e altre organizzazioni internazionali, compresa l'UE. Su invito del Segretario Generale, ci ha raggiunto oggi la Finlandia.

Siamo in piena solidarietà con il presidente, il parlamento e il governo dell'Ucraina democraticamente eletti e con il coraggioso popolo ucraino che ora difende la propria patria. I nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati uccisi, feriti e sfollati a causa dell'aggressione russa e alle loro famiglie. La NATO rimane impegnata a rispettare tutti i principi fondamentali alla base della sicurezza europea, compreso che ogni nazione abbia il diritto di scegliere le proprie disposizioni di sicurezza. Continueremo a fornire supporto politico e pratico all'Ucraina mentre continua a difendersi, invitando altri a fare lo stesso. Riaffermiamo il nostro fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti, comprese le sue acque territoriali. Questa posizione di principio non cambierà mai.

Alla luce delle azioni della Russia, trarremo tutte le conseguenze necessarie per l'atteggiamento di deterrenza e difesa della NATO. Gli alleati hanno tenuto consultazioni ai sensi dell'articolo 4 del Trattato di Washington. Continueremo a prendere tutte le misure e le decisioni necessarie per garantire la sicurezza e la difesa di tutti gli alleati. Abbiamo dispiegato forze aeree e terrestri difensive nella parte orientale dell'Alleanza e risorse marittime in tutta l'area della NATO. Abbiamo attivato i piani di difesa della NATO per prepararci a rispondere a una serie di contingenze e proteggere il territorio dell'Alleanza, anche attingendo alle nostre forze di risposta. Stiamo ora effettuando importanti ulteriori schieramenti difensivi di forze nella parte orientale dell'Alleanza. Disporremo tutti gli schieramenti ritenuti necessari per garantire una deterrenza e una difesa forti e credibili in tutta l'Alleanza, ora e in futuro.

Il nostro impegno nei confronti dell'articolo 5 del Trattato di Washington è ferreo. Siamo uniti per proteggere e difendere tutti gli alleati. La libertà vincerà sempre sull'oppressione.







Questo il contenuto degli articoli 4 e 5 del Trattato Nord Atlantico stipulato a Washington, DC il 4 aprile 1949:

Articolo 4

Le parti si consulteranno ogni volta che, nell'opinione di una di esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata.

Articolo 5

Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.