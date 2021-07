Le disco sono chiuse e non si può ballare. Ma chi ha voglia di musica e serenità in Sardegna può contare sul sound e sull'energia di Sandro Murru Kortezman. In sicurezza e col sorriso sulle labbra.

Ogni pomeriggio dalle 15 alle 16 ecco il suo scatenato programma radio Soundback su Radio Super Sound, in fm e online... e poi tanti dj set in giro per la sua bellissima Sardegna.

Giovedì 15 luglio Sandro Murru Kortezman è in trasferta a S'Archittu, non lontano da Oristano, per musicare la serata dell'Easy, un bel lounge bar in riva al mare. Come ogni venerdì, il 16 luglio è La Terrazza Del Lazzaretto, a Cagliari, mentre il 17 luglio come ogni sabato è all'American Beach di Maddalena Spiaggia (CA).

Sarebbe già abbastanza, ma c'è di più. Ogni sabato e domenica pomeriggio, Sandro Murru Kortezman dà energia con il giusto sound alla piscina a onde del Parco acquatico BluFan di Sarroch (CA).

E tra un party e l'altro? L'idea giusta è godersi "Come On And Do It", uno dei brani più recenti di Murru.

Pubblicato dall'importante casa discografica francese Jango, è stato prodotto con il collega italiano Mitch B., con Damon Grey, il proprietario di Jango e contiene pure una bella frase di sax a cura di Madsax. Il brano che esce ufficialmente in queste ore, è già disponibile in pre order su Beatport. E' un brano pieno d'energia, ma anche di melodia e decisamente perfetto per mettere il sorriso sulla labbra in questa strana estate 2021. "Come On And Do It", che strizza l'occhio alla storia della disco e pure al futuro della dance musica, è disponibile in uscita esclusiva per 2 settimane a partire dal 18 giugno su Spotify e Beatport. La voce femminile che è il cuore della canzone continua a ripetere incessantemente: "Come On And Do It everywhere", ovvero: dai fallo, fallo dappertutto... sembra perfetta per uscire dal torpore e dal periodo complicato che stiamo vivendo per ricominciare a divertirsi, con gli amici... E' proprio il tipo di brano che in un dj set di Sandro Murru Kortezman non può mancare.