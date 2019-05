Investitori perplessi sul Sud Africa: il Rand sprofonda contro l'USD

Qualche mese fa l'economia sudafricana sembrava essere avvolta in un clima di ottimismo, ma adesso lo scenario è completamente mutato.

Nonostante la recente vittoria di Cyril Ramaphosa, il partito di governo sta perdendo molti consensi a causa degli scandali legati a casi di corruzione e i mercati sono dubbiosi sull'effettiva capacità del neo presidente di tenere il polso della situazione.

Ne è prova il fatto che nonostante sia trascorso non poco tempo dalle elezioni, Ramaphosa non ha ancora distribuito gli incarichi di governo. La precaria situazione politica causa oltretutto un allungarsi dei tempi per la realizzazione di quelle riforme che sono necessarie al Paese, chieste anche dai mercati.

L'attuale situazione di incertezza ha portato il rand sudafricano a registrare un forte arretramento nei confronti del dollaro, facendolo scivolare verso la soglia psicologica di 15 Usd (valore registrato nell'ottobre scorso).