Un brano nato per celebrare una ritrovata libertà e freschezza

Freschezza e semplicità descrivono una ritrovata energia e la voglia di libertà. Con “Rum & pera” Luca Guadagnini esprime una sorta di desiderio di rivincita sulla paura della pandemia, riscoprendo il piacere delle piccole cose.

"Rum e Pera" è un pezzo ritmato, divertente, colorato nelle atmosfere che parla di mare, musica e sensualità che esprime attraverso il ballo.

«Giacomo Leopardi diceva che "non è semplice essere semplici", in questo caso la semplicità del pezzo ha il significato di riappropriazione dell'essenziale e di liberazione da orpelli inutili, in un momento in cui è bene che prevalga la voglia di condivisione, il benessere e l'empatia». Luca Guadagnini



Etichetta: Visory Records

Radiodate: 23 luglio 2021

Contatti e social

Facebook: www.facebook.com/luca.guadagnini73

Instragram: @lucaguadagniniofficial

Twitter: @LucaGuadagnini1

Youtube: https://www.youtube.com/user/lucaguadagnini



BIO

Luca Guadagnini, autore, cantautore, interprete, originario dei Castelli Romani, da più di dieci anni unisce la canzone d'autore all'impegno sociale attraverso numerosi progetti di solidarietà.

Fin da bambino è appassionato di musica, ascolta Battisti, Renato Zero, Baglioni e molti altri cantautori.

Dopo i primi approcci, con la chitarra, Luca inizia a capire che la passione può diventare anche una professione nel ‘98, quando dopo tante esperienze con gruppi e band, diventa il vocalist dei Vernice, gruppo musicale che lasciò un segno indelebile negli anni Novanta grazie al tormentone "Su è Giù".

Gli artisti che hanno ispirato la sua carriera sono Luca Carboni, Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Franco Califano, Michele Zarrillo.

Le produzioni e collaborazioni più importanti sono state il progetto “Vacanze in Italià” con il maestro Edoardo Vianello ed il singolo “Parole” prodotto da Gigi D’Alessio con GGD/Sony.

Poi la vicenda personale e molto dolorosa della perdita della figlia ha cambiato la sua vita.

Da questo grande dolore nasce un evento nazionale di solidarietà “Rock Per Un Bambino”, che coinvolge numerosi big del panorama musicale in ricordo di sua figlia Aurora e i cui proventi vanno al reparto di neonatologia medica e chirurgica del Bambin Gesù. Ad oggi, dopo dodici edizioni sono stati devoluti oltre 200 mila euro. Luca è stato ospite di numerose trasmissioni televisive: Buona Domenica, La Vita in Diretta, Venice Music Awards, I Fatti vostri, Mattino cinque, Festivalshow, Festa Italiana, Castrocaro, Cantagiro, una delle ultime partecipazioni lo ha visto ospite a Tu si que vales, dove ha ricevuto 4 “SI” e 94 % del pubblico.

In preparazione, con il maestro Adriano Pennino il nuovo lavoro discografico di prossima uscita.