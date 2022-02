Si sono conclusi con successo i contest ideati e curati dal produttore Mario Greco (Sanremo Discovery e Television Song Contest 2022) e abbiamo chiesto a tutti gli emergenti che vi hanno partecipato di raccontare su quella emozione di salire sul palco ,su come la partecipazione ha inciso sulla loro vita e arte e su tanto altro ancora.

Ecco la chiacchierata con .... Paola Cantoro dalla provincia di Taranto

Dopo l'esperienza vissuta quale consiglio daresti a chi mette piede per la prima volta su un palco così importante ?

Quello di cercare di vivere quest' esperienza in maniera gioiosa, cercando di esprimere la propria anima, arte e natura attraverso la propria esibizione, senza pregiudizio ed aspettative ma godendosi fin in fondo l'attimo presente.

Cosa ti è piaciuto o meglio cosa ti ha emozionato di più?

Potermi esibire di fronte a professionisti di tale calibro ossia: Nicolò Fragile grande professionista nonché produttore, arrangiatore, collaboratore etc, di cantanti importanti tra cui il grande Eros Ramazzotti, Mina, Renato Zero, Baroni e tanti altri. Gianluca Rando grande chitarrista del panorama musicale italiano ed Ida Decenvirale vocal coach di fama internazionale nonché sound engineer.

Che idea ti sei fatto sull'organizzazione dei contest? C'è qualcosa che vorresti cambiare?

Una gran bella vetrina per noi artisti e grade opportunità per tutti di farsi conoscere e di far ascoltare il proprio pezzo in tante radio. Unica cosa che cambierei ma questo purtroppo non dipende da nessuno, ma dall'emergenza nazionale che ci vede ancora limitati e costretti ad esibirci senza pubblico.

Cosa ti aspetti da questa partecipazione? Ne è valsa la pena?

Sarei molto felice di poter essere ascoltata da più persone possibili e magari trovare qualcuno che abbia voglia di puntare su di me. Sì ne è valsa la pena perché la condivisione e le nuove conoscenze sono sempre un patrimonio che ci arricchisce.

Perché la canzone che hai deciso di portare era quella 'giusta'?

Perché è un brano che dà alle mie caratteristiche artistiche la possibilità di esplodere e trasmettere emozioni sentite.