Ecco le prime reazioni della critica al Festival di Cannes per il film del regista Roberto Minervini, I Dannati (The Damned), un’epopea intimista tra speranza e disillusione alla ricerca di una perenne redenzione, definita da Jordan Mintzer di The Hollywood Reporter “un film di guerra silenziosamente inebriante ed esistenzialmente reale che evoca le atmosfere di Malick e Iñarritu".

Ambientato nel 1862 al culmine della Guerra Civile, I Dannati segue un branco di soldati dell'Unione che esplora pericolosamente territori non mappati in Occidente.

"L'estetica ricorda The New World di Terrence Malick e The Revenant di Alejandro Iñarritu che combinavano realismo storico con uno stile naturalistico potenziato, trovando una bellezza indicibile nel passato travagliato e violento dell'America"