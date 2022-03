Ad Anfield la partita tra Liverpool e Inter per il ritorno agli ottavi di finale di Champions League è finita 1-0 per la squadra di Inzaghi. Una soddisfazione che però non vale il passaggio del turno: ai quarti, infatti, andrà il Liverpool che all'andata aveva vinto 2-0 a San Siro.

Non è che l'Inter abbia messo alle corde il Liverpool... tutt'altro. Però è comun quje riuscito ad andare in vantaggio e a mantenerlo, nonostante tutto.

Prima del gol di Lautaro Martínez che al 62' ha portato avanti l'Inter, al 31' vi era stato il colpo di testa di Matip che ha colpita la traversa, mentre al 52' Salah ha colpito il palo alla sinistra di un Handanovic ormai battuto. Al gol di Lautaro, un minuto dopo, è seguita l'espulsione di Alexis Sánchez per un'entrata maldestra che gli è costata un secondo giallo.

Il Liverpool, grazie a questo successo, va ai quarti di finale di Champions per la quarta volta in cinque stagioni.

Queste alcune dichiarazioni nel post partita.

Mohamed Salah, attaccante Liverpool: "Era una squadra difficile, anche in trasferta sono stati molto bravi, anche se siamo riusciti a farcela. La cosa più importante è che ci siamo qualificati. Speriamo di essere migliori nella prossima partita".

Simone Inzaghi, allenatore Inter: "Abbiamo fatto una grande gara, in uno stadio difficilissimo e contro una squadra molto forte. I ragazzi sono stati bravissimi, c'è un po' di rammarico per la partita di andata perché il risultato è stato ingiusto per quanto si era visto. Il Liverpool sembrava aver accusato il gol dell'1-0 ma l'espulsione di Sanchez ha condizionato l'ultima mezz'ora di gioco. La squadra era in partita, aveva tenuto bene il campo, soffrendo il giusto e solo su palle inattive. Torniamo a Milano con una vittoria prestigiosa ma purtroppo inutile ai fini della qualificazione. Queste partite possono permetterci di fare dei passi avanti e ci fortificano. Dopo 11 anni in cui l'Inter non riusciva a superare la fase a gironi, il sorteggio ci ha dato il Liverpool ma questa squadra aveva voluto fortemente gli ottavi e se l'è giocata alla pari".