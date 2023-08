La città si prepara alla festa del Patrono Santo Stefano e come ogni anno, accanto ai festeggiamenti religiosi, ci saranno anche tre serate dedicate al divertimento e alla musica dal vivo. Per questo motivo in questi giorni la viabilità subirà alcune modifiche per permettere l’allestimento del palco, che dal 31 agosto al 2 settembre ospiterà gli “Atmosfera Blu”, Roy Paci ed Aretuska e nella serata di sabato Clementino.

Il Comandante della Polizia locale ha emesso due ordinanze disciplinanti la sosta e la viabilità nelle zone interessate. Dal 28 agosto al 3 settembre per consentire l’installazione del palco (che occuperà quasi tutta l’intera sede stradale) nell’area compresa tra la statua della Libertà e l’intersezione con la via C. Colombo, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via Lungomare Garibaldi, nel tratto compreso tra l’intersezione con Vico Zirilli e l’intersezione con via C. Colombo; il divieto di transito veicolare sulla via Lungomare Garibaldi, all’intersezione con la via C. Colombo, (tratto compreso tra la via C. Colombo e la via G. Medici), con obbligo di direzione a destra verso la via C. Colombo, per i veicoli provenienti dalla zona di Vaccarella, fatta eccezione dei veicoli di Polizia e di Soccorso; l’istituzione sulla via Lungomare Garibaldi (lato Est del tratto compreso tra l’intersezione con Vico Zirilli e l’intersezione con via C. Colombo), di una corsia di marcia per i veicoli provenienti dalla via F. Crispi con direzione Sud-Nord; l’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra sulla via C. Colombo all’intersezione con la via Lungomare Garibaldi. Le limitazioni al flusso veicolare interesseranno anche domenica 2 settembre, giorno della processione di Santo Stefano, la cui partenza è prevista per le 19.45.

Il percorso sarà: Piazza Duomo, C. Borgia, C. Colombo, Piazza Roma, Umberto I°, Piazza Mazzini, Cavour, Largo dei Mille, L. Rizzo, F. Crispi, Lungomare Garibaldi, S. Maria Maggiore, Mezzaluna, Lungomare Garibaldi, G. Medici, Piano Baele, C. Borgia e rientro al Duomo. In queste strade ovviamente circolazione sospesa.