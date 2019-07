Aria di novità per la settima edizione di Miss Europe Continental per uno show finale ancora più bello

Si scaldano i motori per la settima edizione di Miss Europe Continental 2019.

Il patron Alberto Cerqua conferma Napoli per il terzo anno come sede della finalissima.

E fissata la data: il prossimo 23 novembre.

Ma le novità saranno tantissime.

“Quest’anno lo show sarà ancora più bello, un grande spettacolo per la grande bellezza delle finaliste. Ma ho voluto grossi cambiamenti per movimentare tutto, e rendere ancora migliore la finalissima”, annuncia il patron napoletano.

Ed in effetti, le novità non mancano: la conduzione sarà unica, un solo microfono che presenterà le miss finaliste provenienti da tutta Europa, in corsa per la corona di vincitrice.

Ma la kermesse si avvarrà di un inviato nel parterre, e non solo.

Anche sul red carpet – che si preannuncia ancora più scintillante e pieno di vip – ci saranno inviati e volti d’eccezione ad animare l’attesa per la grande finale.

La giuria avrà come sempre un tocco internazionale, e nei prossimi mesi saranno annunciati gli attesi nomi.

E le prime file saranno piene di volti noti dello spettacolo e personalità di spicco.

“Un nuovo grande sforzo per crescere insieme ai nostri partner, essenziali e preziosi” sottolinea Cerqua.

E infatti Miss Europe Continental 2019 vede come sponsor Mission Neauty, Legea, Alviero Rodriguez e Beesy 24 per garantire uno show che si preannuncia sfavillante, ogni anno di più.