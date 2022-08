A Verona, l'Hellas mette alle corde l'Atalanta nei primi 45'. La squadra di Cioffi gioca ad un tocco, pressa a tutto campo e l'undici di Gasperini non riesce praticamente a costruire un'azione degna di tal nome. Nonostante ciò, Musso, è impegnato seriamente solo in un paio di occasioni.

Nel secondo tempo, i bergamaschi si ricordano di essere una delle squadre più forti in Serie A e la musica cambia, anche grazie alla magia di Koopmeiners che al 50' porta in vantaggio l'Atalanta con un sinistro rasoterra da oltre 20 metri, che Montipo' riesce solo a sfiorare.

Il Verona non ci sta, ma non riesce a trovare libere le linee di passaggio del primo tempo. L'incontro è così equilibrato, ma gli scaligeri, nonostante gettino il cuore oltre l'ostacolo non riescono a trovare il pareggio, a cui si avvicina con Lazovic solo al 90'

Nell'altro incontro del pomeriggio, all'Arechi, la Salernitana ha battuto la Sampdoria con un indiscutibile 4-0. Con due reti per tempo: al 7' Dia,

al 16' Bonazzoli, al 50' Vilhena e al 76' Botheim.

Con i tre punti odierni, l'Atalanta raggiunge la testa della classifica andando ad unirsi al gruppo di squadre con 7 punti, la Salernitana si porta a 4 punti, mentre Verona e Sampdoria rimangono a fondo classifica ad 1 punto.