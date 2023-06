Il 7 giugno 2023, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), ha visitato il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera accolto dal Comandante Generale, l'Ammiraglio Ispettore Capo Nicola CARLONE.

Dopo il tradizionale saluto di benvenuto, il Cardinale ha potuto assistere a una presentazione dei diversi scenari in cui opera la Guardia Costiera italiana, con un particolare focus sulle attività operative di ricerca e soccorso in mare, di tutela dell'ambiente marino e di sicurezza della navigazione.

L'incontro è quindi proseguito presso il Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera, dove sono stati illustrati i sofisticati sistemi tecnologici di controllo del traffico marittimo attraverso i quali la Guardia Costiera assolve i diversi compiti istituzionali.

Al termine della visita, il Cardinale ha ringraziato il Comandante Generale per l'accoglienza ricevuta ed ha rivolto un pensiero alle donne e agli uomini del Corpo per l’instancabile impegno e la grande umanità e professionalità che dimostrano quotidianamente nel loro lavoro, in particolare per i continui interventi in mare per salvare vite umane.