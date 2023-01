Secondo gli organizzatori questa è la 1023 edizione della fiera di Sant'Orso, conosciuta anche come La Saint Ours, famosa festa dell'artigianato locale di Aosta.

Iniziata probabilmente verso il 1200 come un luogo di scambio di prodotti artigianali, per lo più attrezzi per la lavorazione dei campi, la fiera è diventata oggi un importante appuntamento per gli amanti dei prodotti artigianali in legno ma non solo.

L'edizione del 2023 si terrà a Piazza Chanoux dal 28 al 31 gennaio con un programma che prevede oltre all'artigianato anche attività culturali ed enogastronomiche.