CORSO IPNOSI PRATICA - 25 E 26 MARZO 2023, ROMA

Coherence, il cammino nascosto dell'io, di Bruno Maiorella

Questa è la chiave!

Salve mi chiamo Bruno Maiorella e sono un ipnologo e mesmerista, da anni mi dedico alla formazione di queste antiche discipline. Durante la mia decennale esperienza in questo campo mi sono reso conte che molti hanno come convinzione fondamentale che la mente conscia e il subconscio siano un unico campione nella nostra mente. Quindi, se la mente conscia realizza qualcosa, ovviamente anche la mente subconscia dovrebbe perché le due sono collegate. In realtà, sono due menti separate che imparano in due modi diversi, questa è la parte critica.

La mente cosciente può, per esempio, leggere un libro sulla Legge di Attrazione e dopo averlo letto può dire di aver capito e di sapere come dovrà agire per applicare la legge... MA... la vita continua a essere la stessa. ..quindi puoi andare alle conferenze, puoi leggere i libri sull'argomento e puoi guardare video e la mente conscia può imparare da questo ma che dire dell'inconscio?... Ecco il problema... è una questione di modelli di pensiero. Ma come si cambiano I MODELLI DI PENSIERO?... Bisogna comprendere che leggere un libro, guardare conferenze o guardare un video non crea il modello. Puoi leggere un libro di auto-miglioramento, ti dà saggezza e migliora la tua consapevolezza, ma non cambia nessuno dei tuoi programmi subconsci, quindi avrai la stessa vita che avevi prima di leggere il libro. Ma 'perché questo accade'?... La mente conscia impara leggendo un libro, ma creare uno schema subconscio è qualcosa che non si impara allo stesso modo. Quindi la mente conscia e la mente subconscia imparano in modo diverso.

Come si impara nei primi 7 anni di vita, conosciuti come il periodo programmabile? Da notare che in questa fase il cervello si trova in una bassa frequenza vibrazionale, chiamata Theta e che si tratta di uno stato di ipnosi. Quindi su questa frequenza potrei creare un nuovo modello per migliorare la mia vita? La risposta è sì!

Solo in questa frequenza accade ciò che diceva Carl Gustav Jung; "Rendi cosciente l'inconscio, altrimenti l'inconscio guiderà la tua vita e la chiamerai destino."

La vibrazione in Theta è poi la fase dell'ipnosi e dell'immaginazione, per capirlo meglio bisogna dire che in ipnosi con frequenze theta immaginazione e realtà si mescolano. E questo cosa significa? Significa semplicemente che puoi realizzare la tua immaginazione... (non è un gioco di parole). Gli antichi maghi occidentali e indù lo sapevano molto bene, sapevano che creando il modello in theta, il tuo inconscio lo prendera' e lo manifestrea' come per magia nella tua vita. Quello spazio in Theta per semplificare potremmo chiamarlo campo quantico o akasha per gli indù. È lì che possiamo creare per poi far manifestare nella realta quelli che chiamiamo miracoli, solo in quello spazio in theta è possibile applicare la vera Legge di attrazione. Rendere cosciente l'inconscio è semplicemente prendere la lampada di Aladino e strofinarla per far apparire il Genio!

Nel corso ipnosi pratica, una persona puo` quando vuole consapevolmente scegliere di cambiare i propri programmi subconsci.. imparare, insieme a molto altro anche come accedere a questo "geniale" stato ipnotico.



