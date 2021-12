Dal 9 dicembre è disponibile su tutte le piattaforme digitali NOVA, il nuovo singolo dell’artista classe ‘94 REIVEN. Al secolo Salvatore Maugeri, il rapper, autore e freestyler siciliano conclude il suo 2021 con un nuovo singolo che segue cronologicamente la pubblicazione di Spleen Ballad e 095 Inferno nel corso di quest’anno.

NOVA, prodotto a quattro mani con Sonnywmck e pubblicato per Shut Up Records, nasce dall’intento di calibrare ancora una volta la complessa scrittura di REIVEN su sonorità sempre diverse, avvicinandole in questo episodio al filone trap con ambientazioni che richiamano l’alternative rock. Il campionamento delle chitarre è infatti un omaggio ai Title Fight e al loro brano Head In The Ceiling Fan.

Il brano si inserisce nella recente esplorazione musicale dell’artista, caratterizzata da un dualismo che abbraccia stili molto differenti. Da una parte c’è una scrittura profonda e introspettiva su suoni più scuri, che indagano i temi della depressione e della solitudine; dall’altra, il fascino delle contaminazioni con l’heavy trap e l’hardcore, dove temi esoterici e aggressività emergono con forza.



CREDITS



“NOVA”

Artista: REIVEN



Prodotto da: Sonnywmck, Reiven

Mix & Master: Ric De Large

Testi: Reiven, Sonnywmck



Label: Shut Up Records

Distribuzione: Believe