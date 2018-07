25 luglio, Bob Sinclar fa muovere la Praja per Popfest - Gallipoli

Mercoledì 25 luglio 2018 alla Praja di Gallipoli sale in console Bob Sinclar, il Re del Salento (e non solo), dj simbolo della scena musicale a metà tra pop e musica da ballo. Icona del clubbing mondiale, eppure ancora oggi più dj che superstar (per lui i dj sono una cosa, le rockstar un'altra), Chris Le Friant (questo il suo vero nome) torna a far scatenare Popfest, party festival organizzato da Musicaeparole, uno dei più importanti promoter europei.

Bob Sinclar ha lo straordinario potere di smuovere le masse e di far ballare persone di ogni età. «L'Italia è come una droga per me - ammette Chris le Friant, il suo vero nome - ogni volta che torno è un'iniezione di felicità». Il legame con il bel paese ha contraddistinto molte tappe della sua carriera: dal palco di Sanremo, a celebri spot fino alla sua versione di "A far l'amore" inclusa nella colonna sonora de "La Grande Bellezza". La sua versione di "Far L'Amore", mitico successo di Raffaella Carrà, è uno dei brani più importanti del film, premiato con L'Oscar. Bob Sinclar è un'icona, ma la sua musica conta ancora più della sua immagine: ha inciso 8 album e scalato le classifiche con decine di singoli di successo.

Il dj set di Bob Sinclar fa parte anche del calendario di Popfest, party festival dedicato al sound pop che fa ballare il mondo… proprio come l'evento del 9 agosto 2018. In questa data in console alla Praja di Gallipoli arriva invece Gianluca Vacchi. Il "re di Instagram" è ormai anche un top dj internazionale, visto che si esibisce con continuità nei più importanti club del pianeta. "Mr. Enjoy" ha pure scritto una biografia di successo assoluto in cui racconta non solo delle sue origini ma scrive anche di seduzione e tatuaggi, di lifestyle e di attività fisica, di eleganza, educazione e ironia… e pure di qualche episodio di follia che hanno contribuito a farlo diventare quello che è, ovvero un fenomeno mondiale.



25/7 Bob Sinclar infiamma la Praja per Popfest - Gallipoli

Musicaeparole organizza a Gallipoli, oltre a mille altre serate, anche quelle de il Grido!, altro party festival dedicato però all'elettronica. Anche in questo caso il calendario completo è già stato annunciato ed è disponibile su https://www.facebook.com/ilgrido.it/.

