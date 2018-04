A Escolca va in scena la festa dell'olio e del pane, dal 5 al 6 maggio 2018

Il 5 e 6 maggio 2018 a Escolca sono protagonisti due dei prodotti più amati della Sardegna: olio e pane. Ed è proprio la festa dell’olio e del pane ad animare un fine settimana con ospiti d’eccezione.

Festa dell’olio e del pane

Organizzata dalla Proloco di Escolca, con il patrocinio di Laore, della Regione Sardegna e del Banco di Sardegna, la Festa dell’olio e del pane si prepara ad accogliere curiosi e amanti della buona tavola con una due giorni d’eccezione. Convegni sui protagonisti del fine settimana, eventi culturali, attrazioni per bambini e adulti, la rassegna dell’olio e laboratori per tutti. Ospiti eccezionali come Licia Colò, Giobbe Covatta e Piero Marras, arricchiscono le giornate rese già importanti dalla presenza di giornalisti e invitati del mondo produttivo e alimentare di livello internazionale.