Dopo il pareggio odierno per 2-2 tra Roma e Inter sono 3 i punti di vantaggio del Milan nella classifica di Serie A, grazie alla vittoria ottenuta ieri sera per 2-0 ai danni del Torino, dopo la prima sconfitta stagionale che nel turno precedente aveva visto la squadra di Pioli soccombere in casa contro la Juventus.

I rossoneri sono passati in vantaggio in vantaggio al 25' grazie ad uno slalom tra la difesa granata di Leao, che ha poi infilato un incolpevole Sirigu. Al 36' il risultato si chiude con un rigore trasformato dall'infallibile Kessie, poiché il Torino, nonostante gli ingressi di Zaza e Murru, pur aumentando la pressione, non impensierisce più di tanto Donnarumma.

Nel finale di partita, spazio a Ibrahimovic, al rientro dopo sette turni di assenza in campionato.