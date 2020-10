Dopo la morte di suo nonno Luigi XIV di Francia (alias Il Re Sole), un giovane Luigi XV fu incoronato re alla tenera età di cinque anni. Governò dal 1715 al 1774 e segnò questo periodo con straordinari sviluppi nelle arti decorative, nonché un netto declino dell'autorità reale che alla fine avrebbe portato alla Rivoluzione francese.

A cinque anni, Luigi era troppo giovane per governare. Il duca d'Orleans controllava la Francia come reggente e preferiva i dintorni meno cerimoniali di Parigi a quelli di Versailles. Poiché gli interni di Parigi erano più piccoli e più intimi, i mobili sono diventati più pratici in scala con una maggiore attenzione alla privacy domestica, portando a uno stile di design di transizione chiamato Regence. Il duca avrebbe incoraggiato l'amore di Luigi per le arti decorative e incoraggiato l'ulteriore sviluppo del design artistico dopo aver ceduto la sua reggenza a Luigi. In attesa di diventare re, Luigi fu tutelato dal futuro cardinale André Hercule de Fleury. Fu Fleury a stimolare l'interesse del giovane Luigi per la scienza e la natura che si sarebbe manifestato nelle future scelte di design di Luigi. Fleury fu debitamente nominato primo ministro quando il giovane re fu ritenuto abbastanza vecchio per governare a pieno titolo. Dopo la morte di Fleury, Luigi scelse di governare senza un primo ministro piuttosto che sostituirlo.

All'inizio del suo regno, Luigi XV godette di un'enorme popolarità. Era conosciuto come Le Bien-Aime o "The Well-Loved" e la popolarità politica, diplomatica e stilistica francese godette del suo massimo splendore in tutta Europa. Ha impiegato un sistema di diplomazia segreta noto come le Secret du roi. Gli agenti erano di stanza in tutta Europa per svolgere incarichi politici che erano spesso nell'interesse della Francia ma in diretta opposizione alla politica pubblica, quindi Luigi poteva dare valore nominale per aumentare la popolarità mentre controllava la politica dietro le quinte.

La popolarità di Luigi iniziò a diminuire costantemente, tuttavia, quando si alleò con l'Austria proprio mentre entravano nella Guerra dei Sette Anni (1756-63) contro Gran Bretagna e Prussia, perdendo la maggior parte degli avamposti coloniali francesi e diminuendo l'influenza politica e diplomatica francese nell'Europa centrale . Nonostante il declino politico e personale di Luigi, tuttavia, le arti decorative francesi rimasero popolari.

Durante il suo regno, Luigi XV mantenne diverse amanti, ciascuna delle quali deteneva il potere politico, ma utilizzò anche grandi quantità di denaro del re per finanziare i loro mecenati artistici e di design. Le due più note sono Madame de Pompadour e la contessa du Barry. Madame de Pompadour in particolare era un'appassionata mecenate e ha contribuito a finanziare molti dei designer che avrebbero creato lo stile proprio di Luigi XV, parte di un periodo di design più grande noto come il rococò francese. Ha agito come mecenate di pittori come Francois Boucher ed è stata responsabile della costruzione del Petit Trianon sul terreno di Versailles, un bell'esempio di architettura e design Luigi XV con lievi elementi che segnano una transizione al neoclassico.

Lo stile Luigi XV è stato un enorme cambiamento rispetto alla rigidità dello stile barocco che era venuto prima. Si concentrava sul design a flusso libero e sull'asimmetria, era altamente ornamentale ed elegante. C'era un focus su forme elaborate intagliate, elementi scorrevoli a forma di S e C, supporti curvi che combinano praticità ed eleganza. I motivi di design erano basati sul naturale ma avevano anche elementi di fantasia ed esotico, con sete importate che rivestivano le pareti e un'influenza italiana vista chiaramente attraverso l'uso di pavimenti in marmo o imitazione di marmo e camini.

Verso la fine del suo regno, Luigi fu tormentato da lotte intestine e intrighi su istigazione dei suoi figli Luigi e della figlia Adelaide. La monarchia ricevette un altro colpo quando la regina consorte, Marie Leszczynsaka di Polonia morì nel 1768. Era stata molto amata dal popolo come simbolo di dignità e pietà cattolica in diretta opposizione allo stravagante re e alle sue amanti. Il 10 maggio 1774 Luigi XV morì di vaiolo e gli succedette suo nipote Luigi XVI poiché suo figlio Luigi era morto nove anni prima.

Con il contributo di Le Pietre Srl