Euroristorazione serve oltre 160 Comuni e 2.000 enti. I suoi punti di forza? Menu personalizzati e amici dell’ambiente. Le sue azioni per la tutela ambientale tra le motivazioni del conferimento del Premio Industria Felix 2023.



Euroristorazione: menu personalizzati di alta qualità per enti pubblici e privati

Specializzata in servizi di ristorazione di alta qualità, Euroristorazione è un’azienda vicentina fondata nel 1996. Con quasi 30 anni di attività alle spalle, oggi è un punto di riferimento per enti pubblici e privati, soprattutto scuole, aziende e comunità religiose che si affidano a essa per i suoi servizi di ristorazione collettiva. Punto di forza della società sono i suoi menu personalizzati, realizzati seguendo le linee guida nutrizionali nazionali e regionali, e ispirati ai fondamenti della dieta mediterranea, così da garantire pasti sempre sani ed equilibrati. Euroristorazione si distingue inoltre per la scelta di fornitori a chilometro zero e una proposta alimentare che si basa anche sull’andamento stagionale. Oggi conta più di 3.600 collaboratori e serve oltre 160 Comuni e 2.000 enti.



La vocazione sostenibile di Euroristorazione

Euroristorazione è riconosciuta anche per il suo impegno a favore dell’ambiente. Le politiche di riduzione degli sprechi mediante software di programmazione e previsione dei pasti, l’utilizzo di piattaforme logistiche che evitano il ricorso a mezzi pesanti, la riduzione della plastica nei packaging a favore di alternative biodegradabili o riciclabili, la donazione di eccedenze a enti benefici, l’installazione di impianti fotovoltaici nei centri cottura e l’uso di detergenti a marchio Ecolabel sono alcune delle azioni intraprese dall’azienda che dimostrano la sua vocazione sostenibile. Nel 2023, la società è stata anche insignita del Premio Industria Felix come “Miglior imprese del settore ristorazione per performance gestionale, affidabilità finanziaria Cerved e sostenibilità con sede legale nella regione Veneto”.