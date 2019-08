Petralia Soprana: Sabato “A Mindful Day”, la giornata della consapevolezza e del benessere nel Borgo più bello d'Italia

Una giornata all'insegna della consapevolezza e del benessere nel Borgo più bello d’Italia. Una occasione per fare una pausa e meditare, per riflettere sulle nostre abitudini che ci portano stress e ansia ma anche la pace e la calma se sappiamo coltivare gli stati interiori tranquilli.

L’appuntamento è per sabato prossimo 24 agosto. Lo scenario saranno le vie di Petralia Soprana dove Savitri Mondini, nella prima mattinata, guiderà la meditazione camminata silenziosa secondo la tradizione zen del maestro Thich Nhat Hanh.

Successivamente sarà lo Yoga ad essere protagonista presso la pinetina comunale con la lezione di tradizione Rishi guidata da Francesca Di Chiara. Nel pomeriggio è prevista la lezione di Thai Chi Chuan stile Yang guidata da Gabriella Moro in piazza Duomo.



Dalle 13 alle 16.30 sempre presso la pinetina si potrà consumare il pranzo vegetariano, scegliere il relax o i massaggi Shiatsu, a cura di Stella Di Franco, e ascoltare il concerto di Vincenzo Verderosa all’hand pan.

Organizzatrice dell’evento è l’Associazione Agrusi con il patrocinio del Comune di Petralia Soprana e la direzione artistica di Rosalia di Forestieri.

Per tutte le attività è prevista l’iscrizione che si potrà effettuare sul posto a partire dalla ore 10 in piazza Frate Umile Pintorno.



Per maggiori informazioni chiamare al 331 7439074 o 334 1934098



Per le lezioni di Yoga e di Thai Chi Chuan è previsto un contributo minimo di 5 euro.

Coloro che vorranno praticare Yoga sono pregati arrivare equipaggiati di stuoie, tappetini o cuscini nonché abiti personali.