East Market, il mercatino vintage milanese dedicato a privati e professionisti debutta online con Eastmarketplace.com, la prima piattaforma di e-commerce completamente dedicata al mondo vintage in tutte le sue forme.

Proprio quest’anno in occasione del sesto anno di attività, gli organizzatori hanno voluto portare sul mercato globale un’esperienza maturata dopo centinaia di eventi, sviluppando quella che sarà la naturale evoluzione del consueto appuntamento nella location fisica. Se East Market ha sempre attirato pubblico, espositori e stampa anche a livello internazionale, tale scelta vuole consacrare proprio questa vocazione, annullando lo spazio fisico e rendendo disponibile su scala mondiale l’esperienza partecipativa che si vive da East Market. La filosofia e il retaggio culturale condiviso dal pubblico e dagli espositori, avrà ora una piazza virtuale dove poter affiancare l’attività di compravendita allo scambio e al confronto sui temi della moda, del riciclo e di tutto l’universo vintage.

A differenza delle grandi piattaforme di vendita digitale, dietro a Eastmarketplace.com non c’è solo un server o un magazzino, ci sono persone reali con le loro storie e i loro oggetti. Dietro a Eastmarketplace.com c’è tutta la passione e la voglia di offrire qualcosa di bello e di unico, il bisogno di valorizzare anche le eccellenze del Made in Italy in tutto il mondo.

Le categorie merceologiche presenti nel portale saranno le stesse del mercatino, ovvero vintage, collezionismo, modernariato, usato, design e artigianato. Per il lancio di Eastmarketplace.com sono stati selezionati circa 200 tra gli espositori storici, ma, la piattaforma sarà aperta ai venditori da tutto il mondo, sempre accuratamente selezionati dallo staff di East Market. Una volta superata la selezione l’espositore avrà a disposizione uno shop virtuale a tutti gli effetti con un’interfaccia italiano/inglese, dove potrà caricare direttamente le immagini e le informazioni relative ai proprio prodotti. Se lo staff di East Market supervisionerà le politiche di vendita, il rapporto tra veditore e acquirente sarà diretto. Come nella versione off-line, anche in questo caso la vendita è aperta sia ai professionisti con partiva iva, sia ai privati che vogliano liberarsi di oggetti in disuso seppur qualitativamente validi.

L’utente avrà a disposizione migliaia di prodotti per tutte le tasche suddivisi per categorie e potrà navigare avvalendosi anche di un motore di ricerca interno dove poter inserire comodamente tutti i parametri di ricerca: dall’anno di fabbricazione al modello, dal nome dell’espositore al prezzo, dal brand alla tipologia. Una scelta vastissima tra abbigliamento e accessori, cd e dischi, mobili e complementi d'arredo, libri, fumetti e poster, mobili e complementi d’arredo, arte e design, riciclo e riuso e tutte le stranezze varie che abitualmente si possono trovare da East Market.

All’interno di Eastmarketplace.com nascerà anche una piattaforma verticale con un magazine dedicato ai temi del vintage. Saranno ospitati periodicamente contenuti di esperti del settore, collezionisti e influencer che proporranno i loro contributi, ma anche notizie, curiosità e approfondimenti dal mondo vintage. Inoltre la piattaforma offrirà dei tutorial video a cura degli espositori, contenuti multimediali relativi ai prodotti, eventi in streaming e molto altro ancora.

