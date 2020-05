Solo 355 i nuovi casi di contagio da Covid il 31 maggio con il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che arriva così a 233.019. I due terzi dei casi riguardano la Lombardia, seguono poi Piemonte ed Emilia Romagna.

Il numero totale di coloro che sono attualmente positivi è di 42.075, con una decrescita di 1.616 rispetto a ieri.

Questi i numeri in dettaglio: 20.996 in Lombardia, 5.161 in Piemonte, 3.163 in Emilia-Romagna, 1.500 in Veneto, 1.111 in Toscana, 669 in Liguria, 2.983 nel Lazio, 1.338 nelle Marche, 980 in Campania, 1.177 in Puglia, 304 nella Provincia autonoma di Trento, 986 in Sicilia, 278 in Friuli Venezia Giulia, 753 in Abruzzo*, 127 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 185 in Sardegna, 15 in Valle d’Aosta, 144 in Calabria, 145 in Molise e 29 in Basilicata.

Dei positivi, 435 sono in cura presso le terapie intensive, 15 in meno rispetto a sabato, 6.387 sono ricoverati con sintomi, con un decremento di 293 pazienti, 35.253 sono invece in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

In diminuzione anche i deceduti, 75, con il totale che adesso è di 33.415.

I dati, dopo l'inizio della cosiddetta fase 2, sono da considerare "finora" incoraggianti, considerando che le misure a supporto per il contenimento del contagio che avrebbero dovuto essere introdotte già a partire dal 4 maggio - test sierologici e l'app immuni - sono più o meno catalogabili come utopiche.