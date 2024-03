Nella magnifica chiesa di Santa Maria a Carbognano, si è svolta la presentazione delle iniziative per la celebrazione del quinto centenario della morte di Giulia Farnese conosciuta come "Giulia la Bella ".

Un progetto che si svilupperà per tutto il 2024 e che si propone, oltre a commemorare la figura del personaggio storico, di promuovere il patrimonio storico e artistico di Carbognano.

La manifestazione si chiama "Restitutio Memoriae: il mito di Giulia" e prevede una serie eventi culturali in occasione del 500 centenario della morte sulla figura di Giulia Farnese, passata alla storia anche come la preferita da Papa Alessandro IV Borgia. Dopo la morte di suo marito Orsino Orsini, nel 1500 divenne la signora di Carbognano, dopo regnò per 20 anni facendo prosperare il paese.

Ed è proprio per celebrare il legame indissolubile che ancora lega la sua figura storica al Comune della Tuscia, che sono stati ideati una serie di eventi che si svolgeranno dal 23 marzo, al 29 dicembre. La presentazione dell'iniziativa è stata fatta ieri sera nella chiesa di Santa Maria a Carbognano, in provincia di Viterbo:

"Parliamo di una serie di eventi che si svolgeranno per tutto il 2024 - ha spiegato il sindaco Gasbarri - cultura, gastronomia, e momenti di riflessione storica, tutto questo per ricordare il personaggio storico di Giulia Farnese, e rivalutare il nostro territorio e le bellezze che ci sono nelle nostre terre, anche in vista del giubileo 2025".