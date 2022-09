In occasione dei tre appuntamenti musicali, previsti da oggi a sabato, l’Amministrazione comunale, per offrire un servizio a tutti coloro, che giungeranno nella città del Capo, ha messo a disposizione due aree di parcheggio: a Levante e a Ponente, garantendo il trasporto gratuito con un bus navetta ed il trenino turistico, che da mesi svolge attività in città, sino all’area urbana prossima alla Marina Garibaldi. Le due aree individuate sono ubicate in via Tonnara, nell’area retrostante il rifornimento di carburante AGIP ed a Ponente, tra la Gobba del Cammello e il lido La Fenice.

Questo il programma delle tre serate con inizio alle 21:30 in marina Garibaldi: oggi “Luciano Fraita Show”, spettacolo musicale col maestro Luciano Fraita e la sua band composta da Salvatore Siracusa alla chitarra, Tony Battaglia al Sax, Salvatore Tornambè alle tastiere, Gianni Accetta alla batteria e Nino Luca alle percussioni. Nel corso della serata spazio ad alcuni autentici talenti milazzesi: ad esibirsi il giovane Davide Patti ormai lanciatissimo nel panorama musicale internazionale; Martina Picciolo molto conosciuta per le sue doti canore e laureatasi quest’anno in canto pop al Conservatorio di Messina, una delle prime in Italia; Erika Inferrera, bellissima voce del panorama siciliano; quindi la ballerina Federica Grillo con alle spalle diverse vittorie nei concorsi di categoria a livello nazionale e risate assicurate con la comicità di Giovanni Merrina.

Domani – venerdì 2 settembre – sarà con Lello Analfino (Tinturia), a proporre i brani più celebri della sua carriera, che lo ha proiettato in ambito nazionale e internazionale. Sabato 3 settembre si esibiranno infine i “Tiromancino”, reduci da un successo straordinario in diverse località italiane, dove hanno fatto registrare sempre il sold out: Federico Zampaglione, voce e chitarra; Antonio Marcucci, chitarra elettrica; Francesco “Ciccio” Stoia, basso; Marco Pisanelli, batteria e percussioni e Fabio Verdini, pianoforte e tastiere garantiranno sul palcoscenico una miscela esplosiva dal rock al reggae senza raggaeton, ma anche momenti orchestrali, ritmo e una vena gonfia​ di indie, spettacolo di fusione tra canzone e mondo musicale. Tutti gli spettacoli promossi dall’Amministrazione sono ovviamente gratuiti.