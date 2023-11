Presentato in conferenza stampa dal Sindaco Pippo Midili il programma della stagione teatrale 2023-2024 con 8 spettacoli, che si svolgeranno al teatro Trifiletti. Si tratta di una selezione in collaborazione con il promoter Mario Russo, che si presenta d’indiscussa qualità con proposte diverse, che potranno appagare il gusto e le varie esigenze degli spettatori. Gli appuntamenti si svolgeranno nell’arco di tempo dal 7 dicembre, ore 19:00, con Mario Venuti e lo spettacolo “60+40=100%”, per concludersi con “Parlami d’amore” di Mario Incudine, ore 21:00 del 10 maggio.

Completeranno il cartellone: 11 gennaio, ore 21:00, Dario Cassini in “Sballando con le stelle”; 21 gennaio, ore 19:00, Giobbe Covatta in “Scoop – Donna Sapiens”; Andrea Paris il 20 febbraio, ore 21:00, con “Apparis Scomparis”; il 10 marzo, ore 19:00, Sergio Cammariere con “Piano solo”; Claudio Lauretta presenterà “Nei loro panni” il 23 marzo, ore 21:00; “Bravissimo” di Raul Cremona il 13 aprile, ore 21:00. Fuori dal programma una 3 giorni con Roberto Lipari e altre rassegne dedicate al teatro e alla musica classica, promossa dai musicisti Elvira Foti e Roberto Metro.

Da domani sarà possibile sottoscrivere degli abbonamenti per la rassegna, che avranno come costo 130 euro per la platea e 100 per i palchi, che potranno essere acquistati entro l’9 dicembre e non saranno nominativi consentendo così a diversi componenti della stessa famiglia di utilizzarli per spettacoli diversi. “Abbiamo voluto contenere il costo del biglietto, – ha detto Midili – perché il nostro obiettivo è quello di promozionare il teatro e favorire la diffusione della cultura”.

I prezzi, a seconda dello spettacolo, oscillano da € 22 platea e 18 palco e da 20 e 16, mentre costerà 18 e 15 per la serata di Andrea Paris. Il primo cittadino poi nel sottolineare gli sforzi sostenuti per far sì che il teatro Trifiletti sia diventato oggi “una struttura all’avanguardia ed a norma sotto ogni punto di vista, accessoriato pure con un impianto fotovoltaico e un sistema antincendio, prima carente”, ha anticipato l’idea di progettare una struttura teatrale con una prevista ricettività di circa mille posti e a tal fine sembra ci sia già uno studio di fattibilità. Con questo sarebbe possibile dare risposta a compagnie e spettacoli di più consistente caratura sia a livello nazionale, che internazionale, alla luce dell’interesse, che già molti impresari hanno manifestato.