Classe 1995, la rapper italiana Lucky Luciana (nella foto) è guest star del party Una Mas che va in scena venerdì 18 novembre al #Costez di Telgate (BG). Una Mas è una serata piena di ritmi hot, latini, caldi, perfetta per vivere un caldo autunno '22 tra sorrisi e musica che mette energia. Una notte Una Mas, che in spagnolo vuol dire una volta in più, riempie di ritmo ed energia chi partecipa ai party. con ogni ruolo. Ballerine, ballerini, performer e dj capace di interpretare tutte le tendenze sonore del pianeta fanno il resto.

E che succede sabato 19 novembre al #Costez di Telgate (BG)? E' un party decisamente scatenato. In console c'è un gruppo di artisti all'altezza della situazione: Al mixer ci sono Asia Nardi, ATCG, DR.Space ed Elia Gobbi. Alla voce invece arrivano Paolo Q e Gusto.

Ma chi è Lucky Luciana, la star del rap italiano che va sul palco del #Costez di Telgate (BG) il 18 novembre? E' lo pseudonimo di Luciana Campolongo, artista che nasce a Castrovillari in provincia di Cosenza. Da sempre amante della scrittura, si sente finalmente libera di esprimersi solo quando incontra un linguaggio affine alla propria penna, il rap. Nei suoi testi ritroviamo infatti la sua vita, segnata da un'infanzia difficile a causa di un padre assente e di una condizione economica di costante precarietà. Dovendo rinunciare allo studio e alle proprie passioni per motivi economici, trascorre un'adolescenza trasgressiva e autodistruttiva. A 22 anni inizia a frequentare, a proprie spese, un'accademia di canto e si concentra sulla musica, che diventa un vero e proprio strumento di evasione. Ad oggi la rapper ha fatto della sua esuberanza e schiettezza i suoi punti di forza, rivendicando la sua libertà d'espressione e infrangendo i limiti dettati dalla società e dalle differenze di genere. Schietta e fuori dalle righe, dalla forte predisposizione al palcoscenico, compone accuratamente testi graffianti, da far rabbrividire e abbassare la cresta ai colleghi maschi, una vera e propria tigre con smalto e rossetto. Sa essere donna, ma anche un drago quando sale su un palco. Dopo aver pubblicato i brani "Lucky Pussy Cash", "A Milano", "ABC", "ENTRO FACCIO CASINO", "Lei (sola)" e "TUTTI UGUALI", l'artista presenta il singolo "KILI KOME KALI", pubblicato dall'etichetta Hokuto Empire di Francesco Facchinetti con distribuzione Sony Music Italy.



Riassumendo, anche per la stagione autunno / inverno / primavera 2022 / 2023, #Costez a Telgate (BG), dopo un'estate scatenata, a due passi dall'uscita A4 Grumello, si continua a ballare. E' un'oasi perfetta per rilassarsi con grandi show e grandi dj, ogni weekend.

#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione