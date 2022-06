Il Comune di Milazzo, che ha partecipato tempestivamente ai bandi PNRR sulla digitalizzazione, ha ottenuto un finanziamento di 533 mila euro da utilizzare per migliorare e potenziare i servizi a beneficio dei cittadini. Nello specifico, come sottolinea il Dirigente del settore Antonio Infantino, si opererà non solo la migrazione sul cloud delle applicazioni e dei server comunali, ma si andrà a ridisegnare l’intera offerta digitale dell’Amministrazione comunale con l’utilizzo di piattaforme software innovative, che serviranno a velocizzare i processi amministrativi e dare la possibilità ai cittadini di fruire dei servizi attraverso il portale web istituzionale, che sarà arricchito di contenuti accessibili tramite lo S.P.I.D. e la carta di identità elettronica.

“È un primo passo per modernizzare il Comune e consentire ai cittadini e ai turisti, che fruiscono dei nostri servizi un acceso semplice, veloce e sicuro ai nostri servizi. – conclude Infantino – Il percorso si articola in diverse fasi, che saranno concluse nei prossimi mesi dal neo-istituito servizio per la transizione al digitale dell’ente e che ci vede impegnati in modo attivo per migliorare anche il modo, in cui viene percepita l’amministrazione locale, così da stare al passo con i tempi e la trasformazione digitale in atto”.

Tramite il portale che verrà realizzato i cittadini potranno richiedere certificati, pagare tasse e servizi pubblici, presentare domande ed ottenere informazioni sull’attività dell’ente.

I fondi ottenuti, che si sommano a quelli già stanziati dalla Giunta e dal Consiglio nel bilancio di previsione rappresentano un investimento importante per consentire una vera transizione digitale dei servizi e dei procedimenti amministrativi svolti dall’ente, nell’ottica e con l’obiettivo di una maggiore trasparenza e partecipazione della collettività.