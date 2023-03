Anche l'Inter va a fare compagnia al Milan ni quarti di finale della Champions League. Se il Napoli non mancherà il pronostico della vigilia, dopo anni di delusioni, avremo ben tre squadre italiane tra le prime otto d'Europa.

IN Portogallo, il ritorno degli ottavi è finito in parità, 0-0, con i portoghesi che nel recupero hanno però rischiato di pareggiare il gol dell'Inter nell'andata.

Il primo tempo è equilibrato e senza grandi sussulti, con Dimarco che nel finale evita una possibile marcatura con un intervento in scivolata sul tiro a botta sicura di Evanilson.

Al rientro dagli spogliatoi, il Porto sembra ancor più determinato rispetto ai primi 45 minuti e subito Uribe sfiora la traversa con un tiro da fuori. L'Inter si difende con ordine e non rinuncia a contrattaccare. Il pari non sembra in discussione.

Nel finale, nei sei minuti di recupero, i nerazzurri si rintanano però nella propria area, rinunciando al possesso palla e i portoghesi vanno in più di un'occasione vicinissimo al pareggio: Dumfries salva sulla linea, Onana si supera su Mehdi Taremi e poi viene salvato dalla traversa sul colpo di testa di Marko Grujic.

"Abbiamo fatto un'ottima partita", ha detto Inzaghi. "I ragazzi sono stati bravissimi, è un grandissimo gruppo. Ci siamo compattati e abbiamo fatto un'ottima prestazione nel primo tempo, poi abbiamo sofferto tutti insieme. Onore a questo gruppo. Nel doppio confronto abbiamo meritato l'accesso ai quarti, che adesso ci giocheremo con grandissima fiducia. Io sono molto sereno e tranquillo, stiamo facendo un percorso. Sono da tanti anni nel calcio e so quali critiche devo ascoltare. I miei ragazzi hanno fatto una grande impresa stasera, riportando l'Inter tra le migliori otto d'Europa. In campionato siamo secondi, siamo in semifinale di coppa Italia e ai quarti di Champions League, adesso arriva un'altra gara difficile domenica ma è giusto per oggi godersi una serata che l'Inter aspettava da tanto tempo".