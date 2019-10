ABBI CURA DI TE di Luisanda Dell'Aria. Un libro che può salvarti la vita, perchè è importante parlare di Cancro all'Ovaio

Con il patrocinio di ACTO Onlus e la prefazione di Matilde D’Errico, autrice e regista (Rai), è un libro dedicato “A tutte le donne sane perché vi restino tutta la vita” che pone l’attenzione sul cancro all’ovaio e sui suoi sintomi e di cui non si parla mai ma colpisce 5200 donne l’anno.





“Cara Donna, scrivo a te, e precisamente a te che mi stai leggendo adesso, perché sono spinta da un desiderio profondissimo e urgente di protezione. Sono così presuntuosa, e di questo mi scuserai, da essere convinta che quel poco che ho imparato sulla mia pelle possa essere di fondamentale aiuto a te e a tutte le persone a cui vorrai raccontare cosa stai leggendo.”

Inizia così il mio libro Abbi Cura Di Te Una storia vera. Sono una scrittrice e questa volta ho deciso di mettermi al servizio delle donne per trasferire informazioni importanti. Informazioni che possono salvare la vita.

Il cancro all’ovaio fino a qualche anno fa era considerato addirittura una malattia rara, e ancora oggi se ne parla pochissimo e anche dei suoi sintomi perché sono comuni a molte patologie e possono creare ingiustificate paure.

Se, tuttavia, ben spiegati costituiscono un primo campanello di allarme di vitale importanza perché potrebbero consentire di individuare per tempo l’eventuale inizio della malattia.

Individuare per tempo questo brutto cancro, che nel panorama delle neoplasie femminili costituisce certamente il più subdolo, il più aggressivo, il più letale dei cancri, fa davvero tanta differenza. Ho sentito questo bisogno forte di fare informazione perché non sopporto l’idea che sia l’ignoranza a tentare di ammazzarmi.

Se avessi avuto le informazioni che sto cercando di divulgare o anche avessi lontanamente immaginato che i miei malesseri erano riconducibili ad una cancro non mi troverei nella situazione nella quale mi trovo.

Il mio manoscritto è gratis perché un’informazione di questa natura non può e non deve essere a pagamento. Devono potervi accedere tutte ma veramente tutte senza il limite, anche solo mentale, di dover tirare fuori qualche euro per poter leggere.

Cara Donna, non perdere l’occasione di sapere e di essere tu a far sapere… ABBI CURA DI TE e non perderti mai di vista.





Luisanda Dell'Aria



Il libro può essere scaricato al seguente indirizzo: luisanda-dellaria.weebly.com