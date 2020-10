I dati si riferiscono al 2019

Si sono verificati oltre 10mila incidenti stradali che hanno causato la morte di 223 persone e il ferimento di altre 15.067. E’ il dato che emerge dal Focus dell’Istat sugli incidenti stradali nel 2019. Rispetto al 2018 c’è un aumento del +8,3 per cento per quanto riguarda le vittime e del +2,9 per cento dei feriti. Un netta contrapposizione alla tendenza nazionale. La guida distratta e la velocità troppo elevata insieme al mancato rispetto della distanza di sicurezza sono le prime tre cause di incidente.

Il monito di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde:

"Occorrono sanzioni severe e controlli rigidi contro i criminali della strada".

“Inasprire le regole è un deterrente irrinunciabile, ha proseguito Borrelli. Tenuto conto dell’utilizzo schizofrenico del cellulare, non è improbabile trovare alla guida gente di tutte l’età che conversa al telefono se non addirittura interagisce con i social. Un pericolo inaudito”.