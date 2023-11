È stata presentata questa mattina presso la sala riunioni della Fidal Toscana, La 39ª edizione della Firenze Marathon, che si svolgerà domenica 26 novembre. Erano presenti Giancarlo Romiti, presidente del comitato organizzatore, Cosimo Guccione Assessore allo Sport del Comune di Firenze, Simone Cardullo Presidente del Coni Regione Toscana, per l’Aeronautica Militare il Maggiore Raffaele Capece, in rappresentanza del Comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche Gen. B.A. Giovanni Francesco Adamo, per l’Esercito Italiano il Tenente Colonnello Paolo Cespi.

Sarà un attesissimo evento internazionale, con maratoneti che arriveranno da tutto il mondo, sono 8.500 iscritti, confermato il percorso con partenza e arrivo in piazza Duomo, percorso che includerà anche il passaggio in Piazza Pitti, il passaggio nel Parco delle Cascine polmone verde di Firenze, il passaggio sui lungarni e davanti a quasi tutti i luoghi più suggestivi e artistici della città, come il suggestivo Campo di Marte, zona sportiva cittadina, con l’attraversamento dell’Asics Firenze Marathon Stadium con il transito dei partecipanti per circa 300 metri sulla pista di atletica.

Confermata anche la logistica del servizio deposito borse, in piazza Santa Maria Novella, vicino a partenza e arrivo. Il Marathon Expo che precede l’evento come nelle passate edizioni sarà aperto il venerdì 24 novembre dalle 10.30 alle 19.30, e il sabato, 25 novembre, dalle 9.30 alle 19.30 ed è unico punto di ritiro del pettorale di gara.

Il Comitato organizzatore diretto da Giancarlo Romiti, con la consueta stretta sinergia con le Amministrazioni coinvolte, forte dello zoccolo duro di 2500 volontari , ha lavorato per tornare ad allestire uno degli eventi più amati dalla città, e anche per dare un segno e una mano concreta al tessuto economico dell'indotto cittadino, che avrà l’occasione di ospitare visitatori, turisti e sportivi in un periodo solitamente non di punta per l’attrattiva turistica fiorentina, a maggior ragione dopo le recenti restrizioni.