La Cantante Massafrese" Maristella Pignatelli " torna sulla scena con una nuova hit estiva "Sharm e Narghilè".

Maristella Pignatelli, giovane cantante massafrese, è un nome che sta rapidamente guadagnando rilievo nella scena musicale italiana continuando la sua scalata nelle classifiche. Con la sua passione per il canto Maristella inizia all'età di 5 anni il suo viaggio artistico, partecipando alle selezioni dello Zecchino d'Oro, il celebre festival canoro per bambini. Questo primo assaggio del palcoscenico è stato solo l'inizio di un percorso straordinario.

All'età di vent'anni, Maristella intraprende studi di canto con insegnanti privati e partecipando a numerosi stage e concorsi canori. La sua dedizione e il suo talento naturale l'hanno portata a ottenere risultati straordinari, come le selezioni per Sanremo Giovani e le semifinali di Castrocaro, due tappe fondamentali per ogni artista che ambisce a farsi un nome nella musica italiana.

Il 2016 è stato un anno cruciale per Maristella, che ha scoperto il VMS (Vocal Music System) di Loretta Martinez. Affascinata dal metodo, ha frequentato il corso diventando vocal coach certificata, perfezionando così la sua tecnica vocale e trasmettendo la sua conoscenza ad altri aspiranti cantanti.

Il talento di Maristella non si limita all'insegnamento; i suoi brani precedenti testimoniano la sua capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico. "Volo così", scritto da Raffaele Francavilla, e "L'alba" e "Narciso", scritti da Lina Rubino e prodotti da Francesco Rubino, sono esempi del suo stile unico e della sua profondità artistica.

Nel 2024 torna con un nuovissimo brano "Sharm e Narghilè", sempre scritta e prodotta da Lina e Francesco Rubino, che ci trascina piacevolmente con i suoi suoni orientali. Una bomba di energia e innovazione.

Maristella Pignatelli è una figura luminosa nel panorama musicale contemporaneo, un'artista che ha saputo coltivare il suo talento con dedizione e passione.