The New Generation Festival 2018: i grandi artisti di domani in un programma d’opera, di teatro e di musica dal vivo e in live streaming

Un palcoscenico per i grandi artisti di domani, che permetterà a giovani talenti musicali provenienti da ogni parte del mondo di brillare in uno splendido scenario, proponendo al pubblico in un festival annuale i più alti livelli di esecuzioni operistiche, teatrali e concertistiche.

Un programma d’opera, di teatro e di musica dal vivo e in live streaming.

Un Festival annuale che abbatte le barriere tra generazioni diverse unendo svariati generi musicali in un unico luogo: dall’opera alla musica jazz e persino alla musica pop. Il nostro motto è: GREAT MUSIC IS GREAT MUSIC (LA GRANDE MUSICA È GRANDE MUSICA).

Un festival di giovani artisti per creare un nuovo pubblico giovane.



29 AGOSTO - 1 SETTEMBRE 2018

MERCOLEDÌ 29 AGOSTO - CERIMONIA D’APERTURA

PROGRAMMA

Don Giovanni

di W. A. Mozart.

Inizio ore 19:30 | Intervallo: 75 minuti per cenare nei giardini

“Altra musica” nel cuore della notte curata dal DJ Harold Van Lennep

Inizio ore 23:00





GIOVEDÌ 30 AGOSTO - L’ORCHESTRAL CONCERT FILIPPO CORSINI

Concerto per violino e orchestra in re maggiore e Sinfonia n. 5 di Tchaikovsky.

Violino solista - Charlie Siem

Inizio ore 19:30 | Intervallo: 75 minuti per cenare nei giardini

CONCERTO NOTTURNO ALLA CHIESA DI OGNISSANTI

Inizio ore 23:00

Solisti: Erica Piccotti - violoncello; Charlie Siem - violino; Itamar Golan - pianoforte



VENERDÌ 31 AGOSTO - SHAKESPEARE A FIRENZE

Rappresentazione integrale dell’Enrico V di Shakespeare

accompagnata dall’esecuzione orchestrale dal vivo della composizione Henry V: A Shakespeare Scenario composta da Sir William Walton, e di composizioni musicali di Tom Recknell.

Inizio ore 19:30 | Intervallo: 75 minuti per cenare nei giardini





SABATO 1 SETTEMBRE - GRAN FINALE DEL FESTIVAL

Don Giovanni

di W. A. Mozart.

Inizio ore 19:30 | Intervallo: 75 minuti per cenare nei giardini

“Altra musica” nel cuore della notte curata dal DJ Harold Van Lennep

Inizio ore 23:00

Giardino di Palazzo Corsini

Via Della Scala 115

Firenze

newgenerationfestival.org

_©Angelo Antonio Messina