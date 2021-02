Oggi propongo un sondaggio. I motivi...

1) La Commissione Europea presenterà in parlamento la proposta del piano "anti-cancro" che porta potenziali stringenti restrizioni in ambito vaping e sigaretta elettronica.

2) La TPD3 pare includerà l'armonizzazione della tassazione tra i classici prodotti del tabacco ed i liquidi da inalazione.

3) L'Italia ha già provveduto per un piano di tassazione progressivo (3 anni) dove si vedranno aumenti delle tasse sugli eliquid. La prima trance è già stata messa in atto.

Insomma piuttosto che piani preventivi atti ad eliminare gradualmente il fumo, paino azioni a favore dei prodotti a tabacco combusto in mano alle multinazionali.

Fatte queste premesse, la previsione è quella di un adeguamento dei vapers verso l'home made; pertanto insieme ad alti canali amici, l'idea è quella di ripartire in breve tempo a pubblicare contenuti (video) sul mio canale Youtube nell'ottica di fornire più informazioni possibile per rendere i neo-vapers autosufficienti evitando che si avvicinino (per comodità) a mercati dubbi ed imparino a sfruttare le potenzialità dell'hardware in loro possesso al meglio ed al massimo della sicurezza.

Detto questo ciò che vi chiedo è la compilazione del sondaggio pubblicato sul mio blog. La decisione ultima di quanto appena riassunto la prenderò tenendo presente anche la VOSTRA OPINIONE che reputo FOMDAMENTALE!!!

Fatevi sentire!!!