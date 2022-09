Il ministro della Salute Roberto Speranza, questo venerdì, ha annunciato in una nuova ordinanza la proroga di un mese per l'obbligo di utilizzo delle mascherine per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e RSA, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

L'obbligo di mascherina, invece, non verrà invece prorogato per i mezzi di trasporto.