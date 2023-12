Carlo Zerulo Dj, il dj numero uno in Puglia uno dei migliori 10 dj italiani del 2023.

Carlo Zerulo Dj, nome all'anagrafe Carlo Zerulo nato a Manfredonia provincia di Foggia in Puglia nel 1989 , è un disc jockey e remixer italiano noto anche come Dj Zerulo, attualmente e il dj numero uno in Puglia, nel 2005 muove i primi passi esibendosi in Puglia in vari locali feste private, discoteche. Il 2018 fu un anno molto movimentato per Zerulo che lo porta ad esibirsi in varie Regioni d'Italia e diffondere così la sua musica. Il suo non è uno ma vari generi musicali che spaziano dalla dance elettronica, electro house e la deep house.

Attualmente Carlo Zerulo è il disc jockey numero uno in Puglia, ed è uno dei migliori dj producer e remixer italiani presente sulle piattaforme e siti musicali di mezza Europa,

Carlo Zerulo si ispira a vari artisti in particolare a Gigi D'Agostino suo idolo sin da bambino come dichiarato dallo stesso Zerulo in una intervista rilasciata su un quotidiano pugliese, i brani più noti di Carlo Zerulo Dj sono Bla Bla Bla remix che Zerulo dedica a Gigi D'Agostino, il brano Sonic con cui si piazza al primo posto in tre classifiche differenti su un noto sito musicale per tre settimane consecutive, il remix di Blue degli Eiffel 65.

Il 22 giugno 2023 viene inserito nell'elenco dei migliori disc jockey europei di musica dance/elettronica più cercati sul web.

Il 21 settembre 2023 arriva terzo nella top 10 dei migliori dj edm italiani 2023.

