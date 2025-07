Ogni pedalata è una promessa. Ogni salita, un impegno verso qualcosa di più grande. Carlo Allocca, 47 anni, ha deciso di trasformare la sua passione per la bici in una missione: colmare la distanza tra chi convive ogni giorno con il diabete di tipo 1 e la possibilità concreta di trovare una cura.

Partito da Milton Keynes, cittadina britannica a circa 100 chilometri da Londra, Carlo sta affrontando un viaggio di 2800 chilometri e oltre 16mila metri di dislivello. La sua meta è Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, dove taglierà il traguardo il prossimo 19 luglio.

Una sfida per la vita. La sua non è un'impresa sportiva fine a sé stessa. È una corsa contro il tempo, contro l’indifferenza, contro l’inerzia. Attraversando Inghilterra, Belgio, Francia, Germania e le Alpi, Carlo sta pedalando per raccogliere fondi destinati alla ricerca sul diabete di tipo 1. Il progetto è ospitato sulla piattaforma JustGiving, dove ha creato la pagina “Facciamolo insieme! In bicicletta dalla città di Milton Keynes a Napoli, Somma Vesuviana”. L’obiettivo è ambizioso: raccogliere 10mila euro. Finora ne sono stati superati i 1600, ma ogni donazione è un passo in più verso una cura.

Più di una raccolta fondi. “Le sfide che ci attendono non sono nulla in confronto alle lotte quotidiane affrontate da coloro che vivono con il diabete di tipo 1”, scrive Carlo sul sito della campagna. Le sue parole non sono retorica, ma un promemoria crudo e reale: c’è chi ogni giorno affronta difficoltà che una salita non può nemmeno paragonare.

Carlo porta con sé le storie, i volti, le speranze di chi convive con questa malattia autoimmune. La sua determinazione è alimentata dalla resilienza di queste persone. Il progetto è sostenuto da Breakthrough T1D, una delle principali organizzazioni internazionali impegnate nella lotta contro il diabete di tipo 1.

Sensibilizzare. Coinvolgere. Mobilitare. Il messaggio è chiaro: non si tratta solo di fare beneficenza, ma di costruire consapevolezza. Carlo pedala per far rumore, per farsi sentire, per smuovere coscienze troppo spesso addormentate. Ogni chilometro percorso è un appello alla responsabilità collettiva: la ricerca ha bisogno di risorse, e ogni contributo può fare la differenza.

Chi vuole sostenere il progetto può farlo online, seguendo il viaggio tappa dopo tappa e contribuendo alla causa. Perché, come dimostra Carlo con ogni giro di ruota, la distanza tra una persona e un cambiamento reale può essere accorciata. Basta volerlo.