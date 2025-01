Dopo essere stato presentato, con grande successo, alla Festa del Cinema di Roma, acclamato in Nord e Sud America e nei Paesi di madrelingua inglese, proiettato nei cinema di Austria e Germania e in vari festival internazionali, dal 1º febbraio, il film documentario “ZUCCHERO – Sugar Fornaciari ”, con la regia di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, sarà, finalmente, disponibile anche su Amazon Prime!

“ZUCCHERO - Sugar Fornaciari ” è un racconto straordinario attraverso le parole dell’artista e quelle dei suoi colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal suo tour mondiale “World Wild Tour”, va oltre il ritratto di un musicista di successo, arrivando, fin dentro, i dubbi e le fragilità dell’uomo.

Il film documentario è una produzione K+, in collaborazione con Adler Entertainment e Ela Film, ed è distribuito da Adler Entertainment. In collaborazione con Zucchero & Fornaciari Music S.r.l. e Regione Emilia-Romagna, attraverso Emilia-Romagna Film Commission.

Dopo il grande successo dell’“Overdose D’Amore World Tour” che, lo scorso anno, ha toccato 3 continenti, passando per 20 nazioni e 38 città, superando 1 milione di spettatori e facendo tappa in 5 stadi italiani, a giugno, Zucchero attraverserà l’Italia, con il tour OVERDOSE D’AMORE, sei nuove “sere d’estate”, di pura energia e forti emozioni, negli stadi italiani e al Circo Massimo di Roma.

Con questi live, Zucchero celebra la sua musica e il legame indissolubile con il pubblico, portando i suoi successi senza tempo, la sua voce inconfondibile e la fedele super band composta dai migliori musicisti nazionali e internazionali, sempre con la stessa energia travolgente e la stessa intensità che lo hanno reso una vera leggenda della musica.

Queste le date del tour Overdose D’Amore (prodotte da Friends & Partners):

19 GIUGNO – Stadio del Conero – ANCONA

21 GIUGNO – Stadio San Nicola – BARI

23 e 24 GIUGNO – Circo Massimo – ROMA

26 GIUGNO – Stadio Olimpico Grande Torino – TORINO

28 GIUGNO – Stadio Euganeo – PADOVA

Le date al Circo Massimo di Roma sono organizzate da Friends & Partners e The Base e sono in collaborazione con l'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito: http://www.friendsandpartners.it/

Radio Italia è la radio ufficiale delle date dell’ “Overdose D’Amore”.

Frecciarossa è treno ufficiale del tour, in Italia, di Zucchero.

È in radio il nuovo singolo “UNA COME TE ” (https://zucchero.lnk.to/uct), versione italiana, con il testo a firma di Zucchero, della canzone “Chinatown” , della band americana Bleachers.

Online il video: http://www.youtube.com/watch?v=ATELCHms46Q

Il brano è contenuto nell’album “DISCOVER II” (EMI / Universal Music Italia), il secondo progetto di cover in cui Zucchero rivisita alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita, reinterpretandole con il suo tocco personale, disponibile nella sua versione standard, in digitale, in cd e in doppio lp e nella sua versione deluxe, in digitale e box deluxe, in tiratura limitata e numerata in triplo lp e cd (https://zucchero.lnk.to/DISCOVERII_D).

Oltre al nuovo singolo “Una Come Te”, l’album contiene i singoli "Amor Che Muovi Il Sole" (link video: https://youtu.be/_igNxWonKfs), cover del brano "My Own Soul’s Warning", dei The Killers, impreziosita da un adattamento del testo in italiano a firma di Zucchero, e “Acquarello” (lyric video: https://youtu.be/12u7m7XfBBA), reinterpretazione personale di uno dei brani più noti di Toquinho, e le collaborazioni con Paul Young in “I See A Darkness” e Oma Jali, vocalist e corista che, da anni, accompagna Zucchero in tour, in tutto il mondo, in “Se Non Mi Vuoi ”. All’interno della versione deluxe, anche le collaborazioni con Jack Savoretti, nella nuova versione di “Senza Una Donna (Without A Woman)”, Irene Fornaciari in “Moonlight Shadow”, Russel Crowe in “Just Breathe” e Salmo in “Overdose D’Amore 2024 ”, oltre al brano “Io Vivo (In Te)”.

Questa la tracklist della versione standard di “DISCOVER II”: “Amor Che Muovi Il Sole”, “Una Come Te”, “Just Breathe”, “Sailing”, “Acquarello”, “With Or Without You”, “Set Fire To The Rain”, “Agnese”, “Inner City Blues”, “Rapsodia”, “Knockin’ On Heaven’s Door”, “Se Non Mi Vuoi (feat. Oma Jali)”, “I See A Darkness (Zucchero, Paul Young)”.

Queste le 5 tracce bonus della versione deluxe: “Senza Una Donna (Without A Woman)” (Jack Savoretti, Zucchero), “Moonlight Shadow” (feat. Irene Fornaciari), “Just Breathe” (Zucchero, Russell Crowe), “Overdose D’Amore 2024” (Salmo, Zucchero), “Io Vivo (In Te)”.