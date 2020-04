Di Vincenzo Petrosino - Salerno-

Il 7 aprile, l’Asl Salerno comunicava a MMG e PLS (Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta) che erano disponibili 500 mascherine chirurgiche da ritirare presso la stessa Asl. Ogni medico doveva ritirare un kit di 4 mascherine e qualche guanto.

La notizia è stata riportata in questa pagina:

fai.informazione.it/B9E92FD5-E69C-4FCA-90B3-11F0CC01A0DF/Mascherine-per-i-medici-Ecco-che-cosa-scrive-L-Asl-di-Salerno-il-7-Aprile-a-MMG-e-PLS

Pronte le ovvie proteste dei medici e anche dello Snam.

Oggi, 10 aprile, è giunta ai medici la comunicazione che le mascherine chirurgiche in distribuzione saranno 20 per i MMG e 5 per i PLS. Inoltre saranno distribuite 4 mascherine FFP2 solo ai medici di 6 distretti.

Ma attenzione, perché ovviamente sarà altresì cura delle SS.LL delegare alla consegna dei DPI il responsabile dell’U.C.A.D, il quale dovrà registrare su apposito foglio excel i quantitativi consegnati ad ogni singolo medico Convenzionato che a sua volta dovrà firmare per ricevuta.

L’emergenza continua e… io speriamo che me la cavo!

Per chi non ci credesse, di seguito è riportata copia della lettera dell'Asl Salerno: