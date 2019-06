Da Lunedì 3 Giugno ritorna Ka-Boom, il mitico canale Tv dedicato ai cartoni animati per tutte le età, in una striscia pomeridiana all' interno del circuito Syndacation SuperSix.Tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00.

Tutti potranno rivivere le emozioni dei famosissimi cartoni come Daitarn 3, La situazione di lui & lei, Inuyasha, Sword Art Online, Astrorobot, Ginguiser, Toradora e molti altri. Invece, sempre su SuperSix, nello spazio dedicato alla musica, ci saranno alcune rubriche condotte da Riccardo Pellegrini, Tony Sansone e Dj Chris.





Ka-boom & SuperSix sono visibili sulle seguenti emittenti regionali (lista in aggiornamento):



Lombardia Tv Sport - canale 88 - Lombardia, Piemonte orientale ed Emilia

Supersix 24 - canale 90 - Friuli Venezia Giulia

Media24 - canale 606 - Friuli Venezia Giulia + parte del Veneto

One Tv - Canale 92 - Emilia Romagna

Trentino Tv - canale 12 - Trentino Alto Adige

Alto Adige Tv - canale 112 - Trentino Alto Adige

Sharing Tv - canale 272 - Puglia

Prima Tv - canale 666 - Sicilia - canale 87 - Sicilia Orientale

Persona Tv - canale 114 – provincia di Catania e Messina

Teletibur - canale 119 – Lazio

Info e contatti:

latlantidepromotions@gmail.com

info@supersixtv.net

SOCIAL: @SUPERSIXTV

TELEFONO: 035 881238, 3472795614