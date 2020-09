Alain Cocq, 57 anni, soffre di una rara malattia degenerativa che gli impedisce una corretta circolazione del sangue. La malattia è incurabile e lui è comunque destinato a morire... ed ha deciso quando.

In Francia, non esiste una legge che permetta ad un malato terminale di ricorrere all'eutanasia. Cocq si era appellato a Macron, a luglio, chiedendo al presidente di lasciarlo morire con dignità, descrivendo quanto fosse insopportabile la "sofferenza" a cui era sottoposto. L'appello non ha però sortito alcun effetto.

Una legge che, come in Belgio, consenta di far ricorso all'eutanasia a chi è destinato a morire in Francia non può esser fatta, almeno finora.

Ma Alain Cocq non si è arreso e da sabato ha deciso di rifiutare cibo, bevande e medicine, pubblicando una diretta Facebook del suo suicidio che, in base a quanto da lui dichiarato, si concluderà nei prossimi 5 giorni.

"La strada per la liberazione inizia adesso e credetemi... sono felice", ha dichiarato dal suo letto nella casa di Digione, dopo aver annunciato di aver terminato il suo ultimo pasto."So che i prossimi giorni saranno difficili - ha poi proseguito - ma ho preso la mia decisione e sono calmo".







Facebook, però, quando la notizia si è diffusa, ha bloccato la trasmissione della diretta video, dichiarando che le regole della piattaforma non permettono di rappresentare tentativi di suicidio.

"Anche se rispettiamo la decisione del sig. Cocq di voler attirare l'attenzione su questa complessa questione, a seguito del consiglio di esperti abbiamo adottato misure per impedire la trasmissione in diretta sull'account di Alain", ha detto un portavoce di Facebook all'agenzia di stampa AFP. "Le nostre regole non ci permettono di mostrare tentativi di suicidio".

Alain Cocq, successivamente, ha detto che Facebook ha impedito al suo account la possibilità di trasmettere video fino all'8 settembre, invitando allo stesso tempo gli altri utenti a fare pressione sul social perché cambi la sua decisione, aggiungendo però che entro 24 ore avrebbe comunicato un nuovo indirizzo dove poter continuare a seguire la diretta della sua morte.