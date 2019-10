Contratto discografico di prestigio per il cantautore Calabrese Clemente

Clemente, musicista cantautore Calabrese nato e cresciuto sotto l’influsso della musica italiana d’autore e dei cantautori americani, è stato definito dalla stampa specializzata, un talento vero: “il classico esempio ad alto livello di musica d’autore dotato di una capacità interpretativa intensa, fulminante e naturale”.

Le sue canzoni auto-prodotte e pubblicate sulle più importanti piattaforme di streaming musicale e sul proprio canale YouTube hanno ottenuto un ottimo successo in termini di visualizzazioni ed ascolti tutto ciò non è passata inosservato

a livello nazionale e grazie alle sue qualità vocali e alla sua capacità di autore fatta di eleganza nonché di passione e di testi raffinati ed originali ha ottenuto l’attenzione di diverse etichette discografiche nazionali importanti.

A spuntarla e ad aggiudicarsi un contratto per la pubblicazione del suo primo album di debutto è stata la prestigiosa Etichetta “artistionline”, guidata dal carismatico Marco Gatti famoso arrangiatore compositore e da moltissimi anni scopritore di talenti con la sua etichetta discografica,che vanta tra i sui artisti di punta grandi nomi della musica e dello spettacolo italiano.

Non sono ancora noti i dettagli relativi all’atteso album di debutto (compresi i titoli dei brani e i musicisti scelti per coadiuvarlo in sala d’incisione); l’unica cosa certa è che a breve uscirà per la nuova etichetta musicale un nuovo singolo molto atteso, comunque sarà possibile seguire in tempo reale le novità legate ai progetti del nostro artista attraverso la sua pagina ufficiale di Facebook https://www.facebook.com/clementecantautore e su tutti gli altri social network.