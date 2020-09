Un titolo volutamente provocatorio dietro una storia drammatica. Daniele ed Eleonora (Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta) sono stati uccisi dalle coltellate e dall'invidia di un mostro senza scrupoli (Antonio De Marco, reo confesso del duplice omicidio).

Noi vogliamo ricordarli così, con i loro sorrisi genuini, nella speranza che la giustizia faccia il suo corso in tempi brevissimi.

Si può uccidere per un contratto non rinnovato? Si può andare dritti come caterpillar di fronte alle urla e alle richieste di pietà?

Si può premeditare un assassino con spietata lucidità comprando anche la candeggina per far sparire tutto?

Una vicenda inquietante che ci fa capire che siamo tutti in bilico di fronte alla follia.