Mourinho, come gli è più volte accaduto durante il campionato di Serie A, dopo aver perso la partita e la finale di Europa League contro il Siviglia, ha pubblicamente e ripetutamente incolpato l'arbitro Taylor della sconfitta, indicandolo come responsabile di un mancato rigore e di almeno una mancata espulsione.

Mourinho ha criticato Taylor sia in conferenza stampa che, successivamente, quando lo ha affrontato faccia a faccia mentre stava salendo su un minibus che lo portava fuori dallo stadio. Scena a cui ha assistito il responsabile degli arbitri Uefa, l'italiano Roberto Rosetti, che ha tentato di calmare il tecnico portoghese.

Aveva iniziato già lui nel tunnel dello stadio aizzando la folla con questo suo comportamento indegno, e c'è ancora chi fra la stampa che lo considera un "professionista" esemplare #Mourinho #Roma #Taylor pic.twitter.com/00hpurdpQj — IAN L'URAGANO® (@DIABOLIK_7) June 1, 2023

Successivamente, Taylor, sua figlia e sua moglie sono stati aggrediti dai tifosi della Roma all'aeroporto di Budapest che, in un comunicato, riporta così l'accaduto:

"I tifosi della Roma hanno riconosciuto l'arbitro nella food court dell'aeroporto, dove stava aspettando la partenza del suo volo.Grazie alla stretta collaborazione del gestore aeroportuale con le forze dell'ordine e all'aumento della presenza della polizia in aeroporto durante l'arrivo e la partenza dei tifosi, le autorità sono immediatamente intervenute e l'arbitro è stato scortato in una sala d'attesa ed è salito a bordo del suo volo in sicurezza.Un cittadino italiano coinvolto nell'incidente è stato fermato ed è stato avviato nei suoi confronti un procedimento penale con l'accusa di rissa".

Ma le immagini raccontano meglio l'accaduto...

Peggio dell’arbitraggio di #Taylor in #SivigliaRoma c’è solo l’aggressione a lui e alla sua famiglia da parte di un gruppo di bestie pic.twitter.com/DbOS5xbJOi — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) June 1, 2023

I tifosi della Roma, sui social, si sono detti sconcertati di come Taylor abbia potuto esser fatto oggetto di così poco, definendo incomprensibile qualsiasi critica sull'episodio... questo hanno detto i tifosi! E la società? Per ora non ha detto niente.

Nel Regno Unito però, la cosa non è passata inosservata e sia la locale associazione arbitri che i club della Premier chiedono provvedimenti esemplari.

Mourinho, alias Pianginho, ha da sempre avuto questo atteggiamento nelle partite in cui la sua squadra ha perso anche durante il campionato che sta per terminare... senza aver avuto punizioni esemplari. Quanto accaduto a Budapest è, pertanto, logica conseguenza di tutto ciò. Perché allora doversene stupire?