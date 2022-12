Circa un'ora prima del rientro sulla Terra, il modulo della navicella Orion che nelle prossime missioni ospiterà l'equipaggio (in questa vi erano tre manichini cablati con ogni tipo di sensore immaginabile per raccogliere dati utili agli equipaggi umani) si è separato con successo dal modulo di servizio che si è disintegrato, come da programma, al rientro nell'atmosfera terrestre.

Alle 18:40 ora italiana, dopo 26 giorni di missione, la Orion è ammarata con successo nell'Oceano Pacifico al largo della costa Messicana, all'altezza della penisola di Baja California.

Come ormai noto, la missione Artemis è stata progettata dalla Nasa per riportare l'uomo sulla superficie lunare... questa volta per installarvi una base permanente che sarà sviluppata nel corso degli anni.

Nel seguente video della Nasa, la copertura completa dell'evento...