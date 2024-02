Davide Sessa si reputa contento della sua stagione, ma ha un rammarico, ovvero quello di non essere riuscito a battere Gianluca Ferraresi.

Eppure, se guardiamo alla stagione per intero, Davide Sessa è stato più consistente del pilota Mercedes, il quale dopo le prime 7 gare, a parte in 2 occasioni cioè Qatar e Singapore, è sempre stato dietro al pilota Alfa Romeo, che da 60 punti ha accorciato le distanze a ben 33, ed ad Abu Dhabi potrebbe ulteriormente accorciare il distacco.

Oltre al fatto che Sessa in qualifica ha fatto un grandissimo step in avanti, a differenza del rivale Mercedes che è rimasto plafonato agli stessi livelli. Ricordiamo l’eccezionale qualifica di Messico, dove Sessa sfiora la pole, pur essendo solo quinto. Ecco le parole di Sessa sulla sua stagione FLC 7:“Posso essere contento della mia stagione, perché ho dimostrato di essere il migliore dopo i primi 4, anche se la classifica non dice cosi. Se acquistavo feeling con la vettura già dalla prima gara, avrei potuto conquistare con un pò di margine la quinta posizione iridata e magari chi lo sa, attaccare anche il quarto posto iridato di Luca Gabbioni. Sono rammaricato dall’inizio di stagione che ho fatto, ma sono contento del fantastico passo in avanti avuto nel corso della stagione. Vedremo cosa mi riserverà il futuro”.