Diego Broggio & Luca Vanelli – In The Air è la quattordicesima release su Streetlab, una delle tante realtà che fa capo all'universo musicale di Luca Peruzzi e Luca Facchini, ovvero Jaywork Music Group. Il brano, decisamente house e melodico, è uscito venerdì 18 febbraio proprio come "Big Room Hero" dei Beat Electric che invece ha un sound appunto da grande club internazionale... ed è perfetta per una ripartenza primaverile molto energica. La traccia esce su D:Side. Il 18/2 è uscita anche Gabry Casarano - In Da Wind (Atomika Records) anch'essa piuttosto vicina alla house, come del resto Danbee – In & Out che invece viene pubblicata da SoundRepublic.



Siccome scrivere e parlare di musica senza ascoltarla è molto complicato, anzi inutile, qui sotto un bel "promemoria" by Jaywork Music Group, con un accenno di queste quattro tracce... per iniziare o finire la settimana con il ritmo giusto.



Jaywork Music Group gestisce diverse label ed è attiva sul mercato italiano ed internazionale attivo ormai dal lontano 1998. I generi musicali sono tanti, mentre l'approccio di Luca Peruzzi e Luca Facchini è sempre lo stesso: spensieratezza nelle canzoni, cura del prodotto e musica che possa piacere anche all'estero. E' una formula di un lavoro, quella di Jaywork Music Group, che sembra destinata a far strada nel tempo. Tutto questo si concretizza anche grazie ad una community di artisti e dj che mettono la loro creatività anche al servizio di un progetto da portare avanti insieme e non come solisti. https://www.jaywork.com



Alcune delle release di Jaywork Music Group il 18 febbraio 2022