Parma, 12 - 13/ 18 - 19- 20 Ottobre 2024 - Siamo lieti di annunciare la partecipazione dello storico e critico dell’arte Mattea Micello, con gli artisti della scena contemporanea, alla prestigiosa ArtParma Fair.

L’evento, che si terrà per due week-end, (12-13 / 18 - 19 - 20 Ottobre 2024), vedrà il critico presentare una selezione di artisti emergenti e affermati, offrendo una visione unica e coinvolgente del panorama artistico contemporaneo.

Mattea Micello, nota per la sua profonda conoscenza e passione per l’arte, guiderà i visitatori attraverso un percorso emozionante tra le opere realizzate da artisti di talento. I lavori artistici selezionati daranno la possibilità al pubblico di osservare una varietà di stili e tecniche, mettendo in luce la diversità e la ricchezza dell’arte Contemporanea.

Gli artisti sono:

Alessandro Angeli "Docchia"

Giuliana Baldoni "Le Trenà"

Alessandra Barisone

Miriam Bellon

Basilio Buzzanca

Massimo Capezzali

Simona Delle Grottaglie

Donato Fenoglio

Massimo Fusconi "Maxmo"

Angela Greco

Luciano Mancinelli

Paola Maver

Massimiliano Passuti "Manomax"

Bruna Rapetti

Filomena Reale

Assia Russo

Sabrina Salis

Maria Tempesta

Nina Tvauri

Luciano Ventura

Lolita Venturini

Franca Volpe

"Sono entusiasta di partecipare a ArtParma Fair e di avere l’opportunità di condividere il lavoro di questi straordinari artisti con un pubblico ampio", ha dichiarato la dottoressa. “Ogni opera racconta una storia unica e sono felice di poter contribuire a far conoscere queste straordinarie voci artistiche".

L’evento, presso il Quartiere Fieristico parmese, promette di essere un punto di incontro per appassionati d’arte, collezionisti e professionisti del settore, offrendo un’occasione imperdibile per scoprire nuove tendenze e talenti emergenti.

Orari per il pubblico

12-13 / 18 - 19 - 20 Ottobre 2024 Dalle 10:00 alle 19:00

Quartiere fieristico di Parma - Pad. 7