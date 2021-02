L’inno contro le ingiustizie sociali in tempo di pandemia.



Armati di futuro è il nuovo singolo del cantante, autore e compositore Francesco Cofone. L’etichetta discografica indipendente di proprietà dell’artista è la Francesco Angelo Cofone Editor mentre la distribuzione è TuneCore. Francesco, che insegna tecnica vocale e lavora come direttore artistico ed organizzatore di eventi di musica d’autore, è anche l’autore della musica e del testo.

Il singolo Armati di futuro è ispirato alla Camminata degli Inessenziali organizzata dai Ristoratori Toscana, dal M.A.I. (Movimento Artisti Italiani), dall’associazione NCC e da Assidea. Il brano si pone come un inno contro le ingiustizie sociali al tempo della pandemia e non solo.

Il brano Armati di futuro è disponibile per l’ascolto anche sul canale YouTube dell’artista: https://www.youtube.com/watch?v=X_woz1iEba8

Francesco Cofone si avvicina alla musica nel 1985/86 iniziando a suonare la chitarra e a cantare nelle piazze insieme ad alcuni amici. Subito dopo comincia a scrivere le sue prime canzoni e, insieme ad alcuni degli artisti di strada con cui si esibiva, decide di creare uno spazio con strumenti musicali che vengono messi a disposizione di chiunque desideri esibirsi. Così nasce la “TAVERNA ESKIMO CLUB”, associazione culturale di musica arte e spettacolo. Sbocciano molte collaborazioni artistiche, ed è qui che Francesco conosce alcuni dei suoi collaboratori A. Cappello, G. Del Taglia, S. Bollani e i componenti del suo gruppo denominato ESKIMO.

Molte le esibizioni a scopi umanitari, fra le quali il Concerto contro la droga e quello contro la mafia. Numerose anche le manifestazioni canore fra le quali la Finale del Festival di Messina (Rai Tre) e STELLA NASCENTE (MOGOL). La poesia, la musica; un' idea, un progetto (2 serate su Rai Due) ed il CONCERTO ALLA PERGOLA PETER PAN IL MUSICAL. Francesco ha frequentato 2 corsi del Centro Europeo di TOSCOLANO; attualmente collabora con Mogol e con lui ha partecipato a diverse esibizioni di stampo sociale.

L’autore di Armati di futuro ha suonato nei Caffè Italiani di San Diego e Los Angeles (CALIFORNIA), accompagnato da CARLA SHARMAN, ed ha eseguito alcuni concerti a Bretten (Stoccarda). Numerose anche le partecipazioni a programmi Tv come ospite, da Manicomio (italia 7) a Debutto (Toscana TV) e molte altre.

E’ in vendita il suo cd dal titolo “QUANDO I SOGNI...” presentato ad Acri (CS) sua città natale, nel cinema teatro nuovo, allo "Space Electronic" di Firenze, all'interno della rassegna del comune di Impruneta "IL ROCK VA IN CIRCOLO" e al "PORTO DI MARE CLUB".

E’ fautore del progetto "PALCO D'AUTORE" che nasce con la premessa di ridare spazio e lustro alla musica d'autore nel senso genuino del termine.

Il progetto si concretizza nell'ambito della FESTA DE L' UNITA' di Prato e di Firenze, dove dal 2001 al 2003 Francesco organizza una rassegna chiamata “PALCO D’AUTORE” che riscuote un discreto successo e vede partecipi all'iniziativa numerosi cantautori del panorama nazionale fra i quali Claudio Lolli, Paolo Capodacqua, Gatto Panceri, Marco Ferradini, Mimmo Locasciulli, Goran Kuzminac, Beppe Dati, Luigi Grechi, Massimo Bubola e molti altri. Nell'ambito della rassegna organizza con successo di pubblico e di critica le serate conclusive del festival de l'unità 2001/2002 sul palco centrale il “MEMORIAL FABRIZIO DE ANDRE'.

Di recente Francesco ha aperto il concerto di Novi Velia (SA) di Gatto Panceri e lo abbiamo visto nel concerto alla memoria di Ernesto Balducci "NOTE DI NATALE" con Beppe Dati, nel concerto alla Festa de l'Unità di Caldine (FI) e nel concerto in piazza castello Isola Del Giglio, oltre che ospite al foro boario a Lucca nella serata dedicata al “Progetto Madre Terra”.

Tra gli eventi di rilievo da menzionare ci sono il memorial Pierangelo Bertoli tenutosi al teatro Everest al Galluzzo, la Serata-maratona per il Meyer con Enrico Rialti e i Whisky trail ed il Tributo a Gaber con il teatro-canzone di Pierluigi Colantoni.

Infine, non si può non citare la serata dedicata alla ‘Bandiera Italiana’ dove Francesco si esibisce nel Teatro comunale di Firenze e del maggio fiorentino con il brano-inno “La nostra canzone…” di Mogol-Prudente, riarrangiata dallo stesso Cofone; il CONCERTO AL TEATRO LA PERGOLA di Firenze per l’associazione “Gocce di vita” e PETER PAN - IL MUSICAL, due serate che registrano un grandissimo successo dove Francesco ricopre il ruolo sia di direttore artistico che di protagonista del musical.

